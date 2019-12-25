Раскрыты детали обучения в школах с 1 сентября

До 1 января 2021 года в образовательных учреждениях будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила.

Учителя из Москвы и Петербурга рассказали, как будут работать школы в новом учебном году. Об этом пишет "Московский Комсомолец".

Стало известно, что до 1 января 2021 года в образовательных учреждениях будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. В частности, уроки будут начинаться в разное время с 08:15 до 10:20. Благодаря этому удастся избежать введения второй и третьей смен.

Из-за пандемии коронавируса возникла проблема с приемом пищи в столовых. По мнению одного из преподавателей, первое время будет "полный дурдом". Учащихся придется делить на группы по 3-4 класса. На обед будет выделяться только по 10 минут. Однако детям разрешат перекусывать в классе.

В случае недомогания школьника можно будет отпустить домой только с родителем. Если взрослый не сможет приехать, то руководство школы обязано вызвать скорую помощь.

Если у ученика выявят коронавирус, то весь класс должен будет уйти на дистанционное обучение на две недели. При этом если заболеет учитель, то на карантин отправятся сразу несколько классов, у которых он преподавал.

До конца текущего года все массовые мероприятия в школах будут запрещены. Ношение медицинских масок в образовательных учреждениях будет обязательным правилом. Занятия физкультурой перенесут на улицу. Помещения будут дезинфицировать. Установят контроль над температурными показателями с занесением данных в специальный журнал.

Ранее мы писали, что петербуржцев, переболевших COVID-19, отправят в санатории.

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