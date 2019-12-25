Количество мест ограничено.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что петербуржцев переболевших COVID-19 отправят в санатории. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что на эти цели власти Северной столицы потратят 7 миллионов рублей. Согласно документу на сайте госзакупок, петербуржцы переболевшие коронавирусом проведут в санатории 14 дней. Стоимость одного санаторного дня для города составит 3281 рубль. Отмечается, что количество мест ограничено. Отдохнуть после болезни смогут лишь 154 петербуржца.

Условием для регистрации на соответствующую поездку является постоянная регистрация в Петербурге и документальное подтверждение официального места работы в городе. Кроме того, отправлять горожан в санаторий планируется сразу после выписки из стационара.

Ранее мы сообщали о том, что в Центральном районе Петербурга откроют лабораторию для тестов на коронавирус.

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