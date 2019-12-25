  1. Главная
Меркель спекулятивно допустила, что пандемия могла повлиять на начало СВО
Сегодня, 11:34
Меркель спекулятивно допустила, что пандемия могла повлиять на начало СВО

В Германии негативно оценили невозможность личного общения политиков во времена пандемии COVID-19.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ранее обвинившая Польшу и страны Прибалтики в срыве попытки найти решение для регионального конфликта на Украине в 2021 году, заявила, что считает пандемию коронавирусной инфекции косвенной причиной, которая могла повлиять на начало российской специальной военной операции. Такой комментарий европейский политик сделала в интервью для венгерского новостного портала Partizán. Гостья объяснила СМИ, что политические элиты в тот период времени не имели возможности лично встречаться и договариваться о компромиссах, а видеоконференции для этих тем не подходят. При этом экс-представительница Берлина признала, что с ее стороны подобные рассуждения можно назвать спекуляцией.

Коронавирус, безусловно, изменил мировую политику, потому что мы не могли встречаться.  Путин даже не присутствовал на встрече G20 в 2021 году... Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить разногласия лично, то вы не сможете прийти к новым компромиссам. 

Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО.

Фото: YouTube / Partizán

