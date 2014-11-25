Экс-канцлер ФРГ вспомнила о предпосылке конфликта ЕС с российским руководством.

Польша и страны Прибалтики саботировали в 2021 году попытку решения украинского регионального конфликта и поиска конструктивного диалога с руководством из Кремля, косвенно спровоцировав начало российской специальной военной операции. Соответствующее заявление сделала экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán. Немецкий политик указала, что в 2021 году предложила международным союзникам новый формат диалога между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, однако Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Страны опасались того, что у коллективного Брюсселя не получится выработать общую политику в отношении Москвы.

Попытка не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей инициативы. В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась СВО. Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

Напомним, что на минувшей неделе в пятницу американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс напомнил о роли европейского региона и Вашингтона в государственном перевороте на Украине, произошедшем в феврале 2014 года. Западный эксперт также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призналась СМИ в том, что целью Минских соглашений было "купить время для достижения усиления Украины".

Spiegel: Меркель всегда считала сложными свои отношения с Путиным.

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning