Spiegel: Меркель всегда считала сложными свои отношения с Путиным

Немка вспомнила о своей первой рабочей встрече с российским коллегой.

Отношения с российским президентом Владимиром Путиным экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала сложными. Такой комментарий бывшая немецкая чиновница сделала в интервью местным журналистам из газеты Spiegel. В беседе со СМИ она уточнила, что при одном из первых разговоров лидер Кремля повторил, что считает распад Советского Союза основной катастрофой ХХ века. Впервые президент России упомянул об этом во время посланию к Федеральному посланию от 2005 года. В тот момент представительница властей из Берлина поняла, что она с этим политиком находится "по разные стороны баррикад". Она указала Владимиру Путину, что то, что он считает величайшей катастрофой для мира, лично для нее является счастьем всей жизни.

Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я. Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

Напомним, что первый рабочий визит Ангелы Меркель в Москву состоялся в 2002 году. Тогда у Владимира Путина только начался первый президентский срок, а немецкая чиновница еще не стала канцлером. Однако она уже возглавляла партию "Христианско-демократический союз". Главой правительства Германии Ангела Меркель стала в 2005 году и оставила этот пост в 2021-м.

Фото и видео: YouTube / DER SPIEGEL