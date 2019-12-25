В ней будут проводить до 800 исследований в сутки.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что в Центральном районе Петербурга откроют лабораторию для тестов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Центрального района.

Градоначальник заявил, что в этой лаборатории планируется проводить ежедневно по 800 исследований.

Отметим, что ранее в этом районе не было лабораторий, которые бы соответствовала бы требованиям безопасности для работы с коронавирусом. Поликлиникам Центрального района приходилось отправлять биоматериал в другие районы города. Из-за этого в день могли рассмотреть лишь 250 тестов на COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в больницах Петербурга умерли 17 пациентов с коронавирусом.

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