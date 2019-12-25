По России за последние сутки подтверждено 117 летальных случаев.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что за сутки в больницах Петербурга умерли 17 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В информационном центре отметили, что за минувшие сутки по стране подтверждено 117 летальных случаев. Стоит отметить, что в этот день в Петербурге от коронавируса скончалось больше человек, чем в других городах России.

Напомним, что за весь период по России умерло 15 989 человек.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки ещё 162 петербуржца заболели COVID-19.

Фото:Piter.TV