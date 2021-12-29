Как менялась коронавирусная статистика в январе 2022 года

Piter.TV проанализировал, как именно менялось количество заразившихся ковидом и умерших от него в январе.

К началу февраля Петербург оказался под очередной растущей коронавирусной волной: количество заболевших людей и госпитализаций снова стало расти, больницы вернулись к перепрофилированию под ковидные стационары, повторно открылся коронавирусный госпиталь в "Ленэкспо", который закрыли в ноябре прошлого года. Заразившихся горожан оказалось так много, что в государственных учреждениях отказались от оказания плановой медпомощи и диспансеризации – все силы направили на прием пациентов с ковидом и симптомами ОРВИ, присущими новому штамму "омикрон".

Piter.TV проанализировал, как именно менялось количество заразившихся ковидом и умерших от него в январе.

Как показывает график, число заболевших стремительно взлетело к концу января: если в новогодние праздники посуточные значения отличались друг от друга то на пару десятков, то на сотню-две (подробно январские праздники проанализированы здесь), то уже с 15 января цифры стали быстро расти. Разница между первым и последним днем месяца составила 14 268 заболевших людей.

Плавный подъем наблюдался с 14 по 20 января: количество заразившихся выросло с 2708 человек до 4753 человек. В этот промежуток видны незначительные перепады между показателями, все они размером с сотню с небольшим: 3958 человек 16 января, 4132 человека 17 января, 4078 человека 18 января, 4382 человека 19 января. После 20 января с 4753 заболевшими произошел первый заметный скачок до 5922 человек 21 января. На следующий день число заразившихся увеличилось на 2529, 23 января показатели остановились на 9535 пациентах. 24 января возник внезапный спад – количество заболевших снизилось до 8413 человек, а затем снова взлетело до 9722.

С 25 января и до конца месяца зараженных петербуржцев насчитывалось все больше: уже 26 числа их количество впервые перешагнуло за 10 тысяч и составило 10 581 человек. 27 января ковидников стало еще на тысячу больше, 28 января – больше на две тысячи (13 976), 29 января – больше еще на одну тысячу (14 939). 30 января показатели взлетели до 17 833 зараженных, что стало самым высоким результатом за весь месяц. В последний день января график показал слабый спад до 15 802 человек.

Как обстоит ситуация с январской смертностью? Эти показатели, как видно на графике, держались примерно на одном уровне в течение всего месяца, значительный перепад в значениях наблюдался лишь однажды. Разница между первым и последним днем месяца составила всего четыре человека.

Преодолев небольшой период роста в первых числах января, смертность ненадолго остановилась на значениях около 60 человек посуточно. Такая картина с перепадами в 1-3 человека наблюдалась с 7 по 10 января. 11 января число умерших взлетело до 66 человек, что оказалось самым высоким результатом за весь месяц, затем упало до 55 человек. Вплоть до 17 января количество умерших постепенно, на 1-3 человека, росло, а с 18 января снова постепенно пошло на спад. Внезапно низким стал показатель 21 января – 45 человек, но уже на следующий день в городе зафиксировали смерть 58 больных, а 23 января – 65 больных. С 24 января начался очередной кратковременный спад смертности, продлившийся до 26 января: в городе умерли 63, 58, 55 ковидников соответственно. 27 января показатели снова выросли до 64 человек и упали на следующий день до 57, 29 января снова резко выросли до 63 человек и поднялись до 65 человек 30 января. В последний день месяца в городе погибли от ковида 60 человек.

Прогноз экспертов, опубликованный в декабре, оказался точен: в январе Петербург накрыло волной "омикрона". Власти также вовремя подготовили к подобному сценарию систему здравоохранения. Как мы уже предполагали в предыдущем исследовании, рост заболеваемости отчасти спровоцировали новогодние выходные с массовыми гуляниями (переломным днем стало 6 января), несовершенная система проверки QR-кодов в общепите, непродовольственных магазинах и объектах досуга.

В ВОЗ считают, что "омикрон" способен помочь победить пандемию и в конце концов перейдет в число таких болезней, как грипп. На данный момент в российском Роспотребнадзоре говорят о том, что коллективный иммунитет при "омикроне" должен составить 90% – в Петербурге по состоянию на 3 февраля достигли результата только в 64%.

Инфографика: Евгений Рыбкин для Piter.TV