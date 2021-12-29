В Петербурге приостановили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи

Ограничения будут действовать до "особого распоряжения".

С 21 января в Петербурге приостанавливается оказание плановой медицинской помощи и диспансеризация. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Мера была принята в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Ввести запрет с 21.01.2022 до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, на проведение медицинских осмотров детей, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшения их состояния, угрозу жизни и здоровью. говорится в документе.

Негосударственные клиники продолжат оказывать медпомощь.

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто говорил о том, что при росте заболевших придется перепрофилировать стационары. Без плановой помощи останутся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, эндокринными заболеваниями.

Фото: Piter.TV