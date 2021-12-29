Как менялась коронавирусная статистика в декабре 2021 года и на январских выходных

Piter.TV проанализировал ситуацию с ковидом в последнем месяце прошлого года и на новогодних праздниках.

По состоянию на последний месяц 2021 года, в Петербурге заразились коронавирусом 853 442 человека, выздоровели 799 941 пациент, еще 28 092 человека умерли. Piter.TV проанализировал, как менялось течение коронавируса и число смертей от этой инфекции в декабре и какой стала ситуация в период январских праздников.

Как показывает график, практически весь декабрь наблюдался плавный спад заболеваемости ковидом: разница между началом месяца и его концом составила 890 человек.

2 декабря уровень посуточной заражаемости вырос на 200 человек, до 2623 пациентов. Это значение стало самым высоким за месяц, далее вплоть до 10 декабря цифры понемногу снижаются. 10 числа произошел небольшой скачок в 156 новозаболевших, зараженных стало 2267 человек, но уже на следующий день уровень заболеваемости снова пошел на убыль – 2045 человек, 2012, 1968, 1989 человек. Маленький всплеск был зафиксирован 15 декабря (2055 пациентов), но волна спала уже на следующий день, когда в Петербурге насчитали 1992 заболевших. До 20 декабря включительно в статистику добавлялись значения меньше двух тысяч заразившихся – с 15 декабря их число менялось на 1984 человека, 1997 человек, 1955, 1958. 21 декабря значения резко скакнули до 2075 пациентов, после чего продолжали немного расти два дня подряд – до 2198 человек 23 декабря. С 24 декабря и до конца месяца количество заразившихся только снижалось, заметные скачки к меньшим значениям наблюдались 26 декабря (с 2072 человек до 1851) и 29 декабря (с 1802 человек до 1526). В последний день 2021 года в городе заболели 1529 человек.

Ковидная ситуация в декабре, пожалуй, даже могла дать надежду на общее улучшение эпидемобстановки в городе. Однако посмотрим, как менялось количество погибших от коронавируса людей в течение месяца.

График посуточной смертности от ковида оказался не так стабилен, как график заболеваемости. Значения волнообразно менялись весь декабрь, финальная разница между первым днем месяца и последним составила всего 8 человек. Первые числа декабря представляли собой равномерные скачки туда и обратно с разницей в 2-4 умерших пациента, заметный спад выпал только на 6 декабря, когда количество погибших снизилось с 61 человека до 55, а затем до 51 и 49 человек 7 и 8 числа соответственно. Далее вплоть до 12 декабря смертей фиксировали все больше – с 49 до 63 пациентов. С 12 по 16 декабря график повторил скачкообразный "туда-обратный" период начала месяца, разница между днями также составила 2-3 умерших человека. К 18 декабря погибших насчитали уже 71 – это значение оказалось самым высоким за месяц, после чего начался практически равномерный спад смертности. 25 декабря умерли 52 человека, на следующий день уровень смертности снова подскочил (до 64 человек) и пошел на спад вплоть до Нового года. В последний день декабря в городе погиб от ковида 51 человек.

Сохранилась ли тенденция к снижению заболеваемости и в январские праздники? Судя по графику, за девять выходных дней число заразившихся уменьшилось на 211 человек (с 1534 до 1323). Плавный спад наблюдался с 1 по 5 января, но с 6 января количество заболевших стало расти – сначала до 1286 человек, затем до 1291, к 8 января заразились сразу 1376 новых человек, а перед началом рабочей недели за сутки заболело 1323 петербуржца.

График январской смертности показал плавный рост, не считая нескольких дней с маленьким понижением значений. Если 1 января в городе умерли 56 пациентов, то уже 4 января погибших стало 63. После волнообразных изменений на 2-3 человека показатель смертности 9 января остановился на 60 людях. Конечная разница составила 4 человека между началом и концом январских выходных.

Ситуацию декабря и начала января можно считать продолжением ноябрьской ковидной картины. Зимние значения оказались меньше осенних, коронавирусная волна заметно шла на спад. К сожалению, уже к середине января статистика показала ухудшения: 13 января в городе насчитали 1839 заразившихся, а уже 14 января их количество резко выросло на 869 человек. Вероятно, причиной тому стали новогодние выходные, массовые народные гуляния в центре города и на ярмарках. Не в полной мере, видимо, помогла и введенная система проверки QR-кодов в кафе и непродовольственных магазинах, хотя ее массово бойкотируют заведения общепита. Последний график показывает, что переломным днем, когда число болеющих начало расти, стало 6 января.

Аналитики говорят о новом всплеске заболеваемости, вызванной штаммом "омикрон", власти уже оценили западный сценарий развития болезни и готовят городскую систему здравоохранения к наплыву новозаболевших людей.

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV