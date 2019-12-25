Как менялась коронавирусная статистика Петербурга в ноябре

Piter.TV проанализировал, помог ли городу "праздничный" локдаун и как развивалась ситуация с заболеваемостью к концу месяца.

В минувшем ноябре в Петербурге заболели коронавирусом 787 272 человека, еще 725 969 ковидных пациентов выздоровели, а 26 204 человека скончались от болезни. С наступлением декабря Piter.TV решил проанализировать течение коронавируса в ноябре: какими темпами заболевали и умирали горожане, и помог ли стабилизировать ситуацию "праздничный" локдаун, введенный 30 октября и завершившийся 7 ноября.

В течение выходной недели количество новозаболевших людей понемногу снижалось: если 30 октября оно составляло 3597 человек, то к 7 ноября снизилось до 2551 человека. Не обошлось без небольшого скачка посреди недели – 3 ноября число заболевших подскочило на 200 человек, к 5 ноября выросло до 3363 и только потом пошло на убыль. С началом рабочей недели ожидаемого снижения заболеваемости не случилось: цифры статистики постепенно поползли вверх. 8 ноября заболели 2597 горожан, а уже 12 ноября насчитали 3421 заразившихся человека. Только 13 ноября стартовала практически равномерная убыль числа заболевших: от 3273 заразившихся до 1060 таковых к 23 ноября. В течение этого периода наблюдался один резкий скачок заболевания от 2968 человек до 3131 (15 и 16 ноября соответственно) и небольшой скачок от 2645 человек до 2714 (18 и 19 ноября соответственно). После 23 ноября заражение взяло курс на новое повышение и доросло до 2181 пациента к 29 ноября. В последний день осени число заболевших уменьшилось на 78 человек.

На первый взгляд, значительного результата ноябрьский локдаун Петербургу не дал: число заболевших волнообразно менялось вплоть до 20-х чисел, при этом между разными днями наблюдалась не такая уж и большая разница в подсчитанных значениях. После 7 ноября число заболевших и вовсе сильно выросло. Но если оценивать ситуацию строго по цифрам, то снижение все-таки прослеживается: в начале нерабочей недели в городе заболели 3597 человек, а следующее самое высокое значение (12 ноября) оказалось меньше и составило 3421 человека. После 12 ноября посуточное количество заразившихся уже не превышало эту планку. Остается вопрос: действительно ли на такое плавное, но все же снижение, повлиял локдаун или это оказалось естественным ходом ковидной волны?

Количество погибших от коронавируса горожан оставалось примерно на одном уровне практически до 24 ноября. В первые дни локдауна цифры незначительно менялись (82, 85, 83, 86). После 3 ноября число смертей резко упало до 75, а затем снова выросло до 89. По окончанию нерабочей недели цифры продолжили незначительно меняться, а 12 ноября снова произошел скачок вниз – до 75 смертей – и последующий за ним заметный подъем по аналогии с предыдущим (до 80 смертей). В период с 14 по 24 ноября значения плавно менялись в пределах от 80 до 73 смертей в день, крупных скачков в эту неделю не наблюдалось. К концу месяца, начиная с 25 ноября, посуточная цифра впервые переключилась на шесть десятков вместо семи – в тот день насчитали 65 смертей. После небольшого подъема до 70 смертей 27 ноября посуточные значения продолжили понемногу снижаться. В последний день ноября было зафиксировано 69 смертей от ковида.

Как и в случае с заболеваемостью, сложно сказать, что локдаун помог сбить количество умирающих от коронавируса петербуржцев. Несмотря на один скачок смертной статистики вниз, цифры не показали значительного спада после нерабочей недели, а продолжили слабо меняться. Разница между 30 октября и 30 ноября, по итогам, оказалась не так велика: от 82 посуточных смертей город перешел к 69 – похожие результаты можно было наблюдать и в середине месяца.

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV