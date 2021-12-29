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"Волна идет на подъем". Статистика по COVID-19 в Петербурге указывает на рост заболеваемости
Сегодня, 17:13
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Волна идет на подъем". Статистика по COVID-19 в Петербурге указывает на рост заболеваемости

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За последние сутки выявили 1839 новых случаев.

Эксперт зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге. На это указывает увеличение количества новых случаев, госпитализаций и смертей. Информация с графиками появилась в Telegram-канале "COVID-19.SPb.monitoring". Его ведет независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов. 

Наиболее тревожные индикаторы : разворот тренда поисковых запросов Яндекса и ускоренный рост ежедневных приростов выявленных случаев.

За последние сутки количество новых случаев составило 1839, накануне — 1659, днем ранее — 1512. Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости COVID-19 в России из-за штамма "омикрон". 

Piter.TV недавно подробно поговорил с Алексеем Куприяновым о ситуации с COVID-19. Интервью можно посмотреть здесь.

Фото: Telegram / COVID-19.SPb.monitoring

Теги: коронавирус, пятая волна, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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