Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости COVID-19 в России

В России выявили почти 700 случаев заражения "омикроном".

Нового эпидемического подъема по COVID-19 в России избежать не удастся. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами кабмина РФ.

По ее словам, на данный момент на территории государства выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Больше всего инфицированных выявлено в Москве и Подмосковье.

Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, но наша задача – принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В правительстве не отрицают, что показатели заболеваемости и выявляемости коронавируса могут быть превышены в несколько раз.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений.

Видео: kremlin.ru