Путин поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

Эти меры призваны помочь подготовиться к удару вируса на новом витке.

Российскому правительству поручено проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений. Об этом в ходе совещании с членами кабмина заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, данные меры призваны помочь подготовиться к удару вируса на новом витке. Путин отметил, что на подготовку есть еще "пара недель".

Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Для того, чтобы эффективно работать <…> нужна мобилизация учреждений разного рода и федеральных учреждений и региональных, местных, отраслевых. Владимир Путин, президент РФ

Ранее всемирная организация здравоохранения назвала категории людей, для которых "омикрон" наиболее опасен. К ним относятся пожилые, не прошедшие курс вакцинации, а также те, кто страдает от сопутствующих заболеваний.

Видео: kremlin.ru