Путин поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

Российскому правительству поручено проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений. Об этом в ходе совещании с членами кабмина заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, данные меры призваны помочь подготовиться к удару вируса на новом витке. Путин отметил, что на подготовку есть еще "пара недель".
Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Для того, чтобы эффективно работать <…> нужна мобилизация учреждений разного рода и федеральных учреждений и региональных, местных, отраслевых.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее всемирная организация здравоохранения назвала категории людей, для которых "омикрон" наиболее опасен. К ним относятся пожилые, не прошедшие курс вакцинации, а также те, кто страдает от сопутствующих заболеваний.
Видео: kremlin.ru
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