ВОЗ назвала категории людей, для которых "омикрон" наиболее опасен

"Омикрон" протекает у большинства людей в менее тяжелой форме, отметили в организации.

Всемирная организация здравоохранения назвала три категории людей, наиболее уязвимых перед штаммом коронавируса "омикрон". По словам глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове, к ним относятся пожилые, не прошедшие курс вакцинации, а также те, кто страдает от сопутствующих заболеваний.

Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти. Мария ван Керкхове, эпидемиолог-инфекционист ВОЗ

По ее словам, "омикрон" протекает у большинства людей в менее тяжелой форме, однако это не стоит воспринимать как повод относиться к данному штамму как к несерьезной угрозе.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее ВОЗ сообщила, что в Европе в первую неделю года зарегистрировали семь миллионов случаев COVID-19.

Видео: World Health Organization