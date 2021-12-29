ВОЗ: в Европе в первую неделю года зарегистрировали семь миллионов случаев COVID-19

Почти все страны Европы и Центральной Азии сообщили о случаях штамма "омикрон".

За первую неделю текущего года в Европе было выявлено более семи миллионов новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях штамма "омикрон". Данный вариант коронавируса, подчеркнул Клюге, быстро становится доминирующим в Западной Европе и постепенно охватывает Балканы.

Показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией. Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ

Клюге подчеркнул, что стремительное распространение "омикрона" бросает вызов системам здравоохранения государств, в которых он был выявлен. Более уязвимыми являются страны с низким коллективным иммунитетом к коронавирусу, отметил представитель ВОЗ.

Ранее в ВОЗ призвали не затронутые "омикроном" страны принять меры против его возможного распространения.

Видео: Facebook / WHO Regional Office for Europe