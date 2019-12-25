Специальный посланник американского президента-республиканца по Украине Кит Келлог и государственный секретарь Марко Рубио оказали решающее влияние на пересмотр Белым домом своего внешнеполитического курса в отношении России.Соответствующее заявление опубликовала британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на три источника в американском Конгрессе. Местные законодатели рассказали, что представители республиканского истеблишмента, придерживающиеся жесткой линии политики для Вашингтона, на протяжении последних месяцев в кулуарах администрации добивались того, чтобы склонить главу США к более твердой позиции в отношении Москвы.

В статье упоминается, что ключевую роль в этих усилиях занимал Кит Келлог, который на время был отстранен от переговоров с российским руководством по мирному урегулированию конфликта в пользу специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Однако затем последний "увяз в ядерных переговорах с Ираном". Один из источников британского СМИ подчеркнул, что Кит Келлог "в последнее время находится на подъеме".

Он и Рубио продвигают новый подход в отношении Кремля. материал The Daily Telegraph

Напомним, что 14 июля Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву в том случае, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что, кроме противовоздушных комплексов Patriot, США могут также передать странам-членам блока для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.

Спецпосланник президента США Келлог пбудет на Украинской территории неделю с рабочим визитом.

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