Спецпосланник президента США Келлог прибыл на Украину

Кадры прибытия американца на Украину появились в соцсетях.

Специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог прибыл с рабочим визитом в Киев. Соответствующая информация появилась в социальных сетях в аккаунте руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского. Андрей Ермак написал в посте, что у местных властей с иностранным гостем планируется несколько тем для обсуждения, включая военные поставки Вашингтона для ВСУ и двустороннее сотрудничество между двумя странами. .

Приветствуем на Украине спецпредставителя Президента США Кита Келлога. Много тем для разговора. Андрей Ермак в Telegram-канале

Напомним, что 11 июля Кит Келлог в разговоре с украинскими СМИ в Риме сообщил о том, что приедет на украинскую территорию 14 июля и его визит продлится неделю. В прошлый раз спецпосланник США посещал Киев в феврале текущего года.

Келлог пообещал Лукашенко "поработать" над тем, чтобы ВСУ не били по РФ.

Фото и видео: Telegram / Андрій Єрмак