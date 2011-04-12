Глава Белоруссии довел до США позицию Владимира Путина по ударам ВСУ.

Белорусский президент Александр Лукашенко во время переговоров с американским специальным посланником президента-республиканца Дональда Трампа Китом Келлогом довел до высокопоставленного гостя позицию своего российского коллеги Владимира Путина насчет возможности перемирия на Украине. Соответствующее заявление глава республики сделал местным журналистам после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости. Александр Лукашенко заметил, что доя начала удары должны прекратиться хотя бы в воздушном пространстве. Речь идет о т ом, что важно прекратить удары, наносимые ВСУ по российским объектам.

У Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование: "Но пусть они (на Западе - прим.) скажут своему подчиненному - Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся". Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Кит Келлог уведомил минские власти о том, что американская администрация ведет работу по данной проблеме. Александр Лукашенко заметил, что в случае достижения перемирия в воздухе речь пойдет о позитивном сигнале по "прекращению этой братоубийственного конфликта". При этом сам президент Белоруссии не верят, что Запад и Киев действительно хотят прекратить это вооруженное противостояние с Москвой.

Лукашенко: против Белоруссии ведется гибридная война.

Фото: Telegram / Пул Первого