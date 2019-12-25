Петербургский боксер завоевал золотую медаль на первенстве Европы в Сербии

Российская сборная заняла первое место в общекомандном зачете.

Воспитанник петербургского "Училища олимпийского резерва № 2" и ЦСКА Богдан Смолькин стал чемпионом Европы по боксу среди юношей в весовой категории свыше 80 килограммов. Об этом 17 июля сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Поздравляю нашего спортсмена с блестящей победой!. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский

Российская сборная показала выдающийся результат на первенстве Европы, завоевав в общей сложности 26 медалей: 20 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Этот результат позволил национальной команде занять первое место в общекомандном зачете соревнований.

Ранее сообщалось, что петербуржцы Людмила Рожнева и Алексей Столяров поучаствовали в шоу "Погоня" на ТНТ.

Фото: telegram-канал Бориса Пиотровского