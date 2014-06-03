За последние двое суток в Петербурге солнце светило почти по 16 часов

Над центром Ладожского озера 17 июля прошел дождь.

Из-за отсутствия облаков в Петербурге за последние два дня солнце светило по 15,8 часов в сутки. Об этом пишет Neva.Today, ссылаясь на синоптика Александра Колесова.

Над центром Ладожского озера 17 июля прошел дождь, при этом температура воздуха все равно находится на отметке в +28 градусов. Также 20 числа могут пройти осадки, однако их вероятность невелика.

Ранее мы сообщили о том, что за четыре июльских дня Петербург перекрыл отрицательную аномалию температуры. Так, утром 12 июля отклонение от нормы было -1,5 градуса, а утром 16 июля температура уже превышала норму на +0,2 градуса.

Фото: Piter.TV