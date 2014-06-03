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За последние двое суток в Петербурге солнце светило почти по 16 часов
Сегодня, 16:27
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За последние двое суток в Петербурге солнце светило почти по 16 часов

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Над центром Ладожского озера 17 июля прошел дождь.

Из-за отсутствия облаков в Петербурге за последние два дня солнце светило по 15,8 часов в сутки. Об этом пишет Neva.Today, ссылаясь на синоптика Александра Колесова. 

Над центром Ладожского озера 17 июля прошел дождь, при этом температура воздуха все равно находится на отметке в +28 градусов. Также 20 числа могут пройти осадки, однако их вероятность невелика. 

Ранее мы сообщили о том, что за четыре июльских дня Петербург перекрыл отрицательную аномалию температуры. Так, утром 12 июля отклонение от нормы было -1,5 градуса, а утром 16 июля температура уже превышала норму на +0,2 градуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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