В Киришах арестовали мужчину за стрельбу в мальчика

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Киришская городская прокуратура поддержала ходатайство об аресте мужчины, стрелявшего в ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, 15 июля 2025 года днём местный житель, находясь в своей квартире в доме 9 по Советской улице, из хулиганских побуждений не менее одного раза выстрелил в направлении находящегося на улице ребёнка 2011 года рождения. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области