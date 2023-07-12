В Киришах мужчина обстрелял подростка из ружья

У стрелка изъято пневматическое ружье ИЖ-38.

Днём 15 июля в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение от 13-летнего подростка, который рассказал о стрельбе в его сторону из ружья. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

По словам подростка, из окна второго этажа дома 9 по Советской улице неизвестный мужчина стреляет по нему из ружья. Полицейскими в своей квартире был задержан 51-летний газорезчик, который выстрелил один раз в сторону несовершеннолетнего. Никто не пострадал.

У стрелка изъято пневматическое ружье ИЖ-38. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый мужчина ранее был судим за неуплату алиментов.

Накануне в Красном Селе мужчина облил керосином сожительницу и поджег.

Фото: Piter.tv