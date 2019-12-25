В Красном Селе мужчина облил керосином сожительницу и поджег

Между ними возникла ссора после распития алкоголя.

Вечером 15 июля в экстренные службы поступила информация о том, что в квартире дома 8/2 по Гатчинскому шоссе подожгли женщину. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Полицейские на месте задержали 49-летнего неработающего мужчину. Подозреваемый после совместного распития спиртных напитков во время ссоры облил керосином и поджег свою 55-летнюю сожительницу. Женщину с термическими ожогами 1 и 2 степени 15% поверхности тела и с алкогольной интоксикацией доставили в НИИ скорой помощи.

Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее был судим за кражу и покушение на кражу.

Тем временем полицейские разыскивают поджигателя грузовика на улице Лидии Зверевой.

Фото: Piter.tv