Неизвестный поджег грузовик на Лидии Зверевой

Полицейские разыскивают поджигателя грузовика на улице Лидии Зверевой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Правоохранителям Приморского района 14 июля поступила информация о поджоге машины возле дома 9к1. Установлено, что полыхал автомобиль "Газель" со стороны озера. По словам водителя, ранее у него произошел конфликт из-за парковки с малознакомым мужчиной, который грозился поджечь грузовик. После этого у "Газели" загорелся тент. Потерпевший потушил огонь самостоятельно, материальный ущерб составил 85 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).
Ранее мы рассказывали о том, что кроссовер Geely Monjaro сгорел в Гатчине в результате поджога.
Фото: Piter.TV
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