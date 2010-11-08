Неизвестный поджег грузовик на Лидии Зверевой

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Полицейские разыскивают поджигателя грузовика на улице Лидии Зверевой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Приморского района 14 июля поступила информация о поджоге машины возле дома 9к1. Установлено, что полыхал автомобиль "Газель" со стороны озера. По словам водителя, ранее у него произошел конфликт из-за парковки с малознакомым мужчиной, который грозился поджечь грузовик. После этого у "Газели" загорелся тент. Потерпевший потушил огонь самостоятельно, материальный ущерб составил 85 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Ранее мы рассказывали о том, что кроссовер Geely Monjaro сгорел в Гатчине в результате поджога.

Фото: Piter.TV