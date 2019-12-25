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Кроссовер Geely Monjaro сгорел в Гатчине в результате поджога
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Кроссовер Geely Monjaro сгорел в Гатчине в результате поджога

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Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В Ленобласти подожгли премиальный кроссовер Geely Monjaro. Авто принадлежит 65-летнему заместителю главы администрации по ЖКХ и дорожному хозяйству Гатчинского муниципального округа. 

Ночью 9 июля в Службу 112 поступила информация о том, что на проспекте 25-го Октября полыхает машина. Иномарка выгорела полностью. Кроме того, частично повреждены автомобили Haval Jolion и Renault Logan. 

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Преступников разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: в доме на севере Петербурга неизвестные совершили поджог двери. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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