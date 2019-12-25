Кроссовер Geely Monjaro сгорел в Гатчине в результате поджога

В Ленобласти подожгли премиальный кроссовер Geely Monjaro. Авто принадлежит 65-летнему заместителю главы администрации по ЖКХ и дорожному хозяйству Гатчинского муниципального округа.
Ночью 9 июля в Службу 112 поступила информация о том, что на проспекте 25-го Октября полыхает машина. Иномарка выгорела полностью. Кроме того, частично повреждены автомобили Haval Jolion и Renault Logan.
Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Преступников разыскивают.
Ранее на Piter.TV: в доме на севере Петербурга неизвестные совершили поджог двери.
Фото: Piter.TV
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