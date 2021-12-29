Чего ждать от коронавируса в 2022 году: интервью с экспертом

Сооснователь сообщества Watching COVID-2019 Алексей Куприянов с собирает данные о коронавирусе и анализирует их на независимом портале.

О новой волне коронавирусной инфекции, официальной статистике заболевания и прогнозах на 2022 год рассказал независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019 Алексей Куприянов.

Как можно отследить, что официальная статистика о заболевании не соответствует действительности?

Одна из наиболее простых вещей: данные должны подходить под теоретическое требование теории вероятности. Данные должны постоянно варьироваться. Это довольно сложные вероятностные процессы, люди с какой-то вероятностью заболевают, с какой-то вероятностью обращают внимание на заболевание, тестирование – это очередное подбрасывание кубиков, нужно правильно взять мазок, есть ложноотрицательные тесты. У нас накапливается масса случайных факторов, которые приводят к тому, что данные должны прыгать, они не могут находиться на одном уровне. Это хорошо видно.

Есть требование социологии и базовой демографии. Мы работаем не с природными показателями смертности в день, мы работаем с бюрократической динамикой, которая связана с процедурами выявления случаев или регистрации смертей. Мы отлично знаем, что на выходных и праздниках у нас жизнь замирает, но люди не перестают заражаться и умирать. Если мы не видим провалов по выходным, у нас каждую неделю два дня должны выпадать, это означает, что с данными что-то делают, их перерисовывают.

Как вы исследовали эпидемические номера людей, заболевших коронавирусом?

Идея возникла у меня прошлой осенью, когда я получил первые номера от своих родственников, я подумал, что было бы интересно попробовать их собрать. Люди начали присылать номера в социальных сетях, у меня набралась небольшая база из 500-700 номеров, это капля в море, но она размазана по всему временному диапазону, можно отследить правдоподобную динамику. Что я знаю, благодаря сообщениям медработников: у нас есть база данных, которую поддерживает городское эпидемиологическое бюро. В этой базе данных у каждого опасного заболевания есть своя серия номеров: у коронавируса, ВИЧ, туберкулеза. Каждому больному присваивается отдельный номер, судя по всему, там нет пропусков, и в целом динамика поступления этих номеров похожа на динамику эпидемии.

В Петербурге сохраняется высокий уровень госпитализации, как вы оцениваете ситуацию в городе?

У нас большой город, поэтому у нас большая абсолютная цифра. У нас наилучшим образом обстоят дела с оперативной статистикой. смертность нигде не учитывается так хорошо, как в Петербурге. Но в целом ситуация сейчас непростая. В конце октября перед объявлением нерабочих дней начался спад, после окончания нерабочих дней начался рост, многие вместо изоляции ринулись в отпуска, врачи отметили большой наплыв заболевших отпускных людей. Сейчас все выравнивается, тренд нисходящий или мы находимся на нижней полке плато. По показателям наполнения госпиталей мы сейчас вышли на колеблющееся плато, это уже не пик, но каждое следующее такое плато у нас оказывается выше предыдущего.

Стоит ли бояться новой волны в городе во главе с новым штаммом – Омикроном?

Я думаю, что да. Вопрос только во времени. Во многих странах омикрон уже дал мощные вспышки, теперь будем ждать его у нас. У нас очень плохо обстоят дела с секвенированием генома коронавируса, поэтому мы плохо представляем ситуацию с распространением отдельных вариантов. В открытом доступе из всей России находится столько же последовательностей сколько из Эстонии или из африканских стран, то есть это не идет ни в какое сравнение с Европой или США, мы обладаем очень малой долей информации о том, что у нас реально происходит в стране.

Как мы встретим 2022 год, можете ли вы дать прогноз развития пандемии?

На первую декаду прогноз благоприятный, потому что у нас новогодние праздники всегда приводят к мощным разрывам в коммуникации, эти тусовки не те коммуникации, что рабочие. К тому же на каникулы уходят школы и вузы. Есть надежда, что какое-то время спад продлится, первая декада пройдет относительно спокойно. Что меня беспокоит – новая волна омикрона. Мой прогноз на первую половину года: нужно ждать худшего и готовиться к худшему. Будет хорошо, если волна омикрона не поднимется, но я бы не строил свою стратегию исходя из того, что ее не будет.

Видео: Piter.TV