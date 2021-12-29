В Петербурге более 120 заведений поддержали бойкот против QR-кодов

Бойкот против QR-кодов также поддержали два заведения, расположенные в других регионах.

Решение о введении QR-кодов не нравится не только петербургскому бизнесу. Как рассказал на своей странице в Instagram бизнесмен Александр Коновалов, бойкот против QR-кодов поддержали два заведения, расположенные за пределами Петербурга.

На данный момент бойкот поддерживают более 120 баров, ресторанов и магазинов – в списке уже находятся 124 заведения. Бизнесмен призывает владельцев заведений не разделять общество на привитых и непривитых. При необходимости, по словам Коновалова, он готов поддержать коллег, если им будут поступать угрозы со стороны власти.

Не нужно бояться угроз, штрафов и наказаний. Любой из списка может ко мне обратиться, и я предоставлю ему лучших адвокатов города. Александр Коновалов, бизнесмен

Напомним, со 2 января вход в магазины и кафе осуществляется только по QR-коду. При этом бизнес попросил Смольный отложить введение QR-кодов до февраля, однако просьбы не были услышаны.

Однако массовый бойкот власти все же заметили. Ранее прокуратура Петербурга напомнила бизнесу и гражданам о привлечении к административной и уголовной ответственности за нарушение режима QR-кодов и норм постановления № 121.

Фото: Piter.TV