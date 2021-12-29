Со 2 января вход в магазины и кафе осуществляется только по QR-коду

При предъявлении QR-кода нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность.

С сегодняшнего дня, 2 января, в Петербурге вступают в силу новые ограничительные меры. Для посещения объектов общественного питания или розничной торговли придется предъявить QR-код.

Исключения составят производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. Для посещения магазинов без торгового зала, аптек, автозаправочных станций, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости QR-код также не потребуется.

Как ранее сообщали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, проверка QR-кодов будет осуществляться в торгово-развлекательных комплексах: на входе на территорию внутренних торговых и развлекательных объектов. Это означает, что зайти в торговый комплекс можно будет всем, а посетить магазины — только при наличии QR-кода. В ТЦ продолжат свою работу пункты вакцинации.

В случае нарушения у организации могут отозвать QR-код, который разрешает работу заведения и оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф может составить до миллиона рублей. Кроме того, возможна приостановка деятельности на 90 суток.

Отметим, что введение ограничительных мер несколько раз откладывали. Они должны были вступить в силу 1 декабря, власти перенесли их на 27 декабря, а затем отодвинули на 2 января. Предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену, так как не готовы к новым требованиям.

Фото: Piter.TV