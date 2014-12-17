Петербургские торговые центры не готовы к введению QR-кодов со 2 января

Они просят перенести введение этой системы на февраль.

Собственники крупных торговых центров Петербурга обратились к уполномоченному по правам предпринимателей Александру Абросимову с просьбой "оказать поддержку отрасли в связи с возможностью наступления крайне негативных экономических последствий". Негативные последствия, по мнению прдпринимателей, может наступить из-за требования предъявлять QR-коды на входе со 2 января. Об этом сообщил "РБК Петербург".

В обращении говорится, что на данный момент "отрасль ТЦ, непродовольственной розницы и общепита тотально не готова к введению ограничения на доступ посетителей при предъявлении QR-кoдa". Главная причина – недостаточный процент людей, прошедших вакцинацию. Также отрасль не готова к дополнительным издержкам, которые возникнут из-за необходимости нанимать сотрудников для проверки QR-кодов.

Отрасль находится на грани выживания уже второй год. Вместе с этим, мы осознаем, что государство не готово компенсировать нам все убытки, которые мы понесли. предприниматели

Срок введения системы QR-кодов просят отложить до февраля. Взамен владельцы ТЦ вакцинировать до 90% сотрудников.

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