Власти Петербурга просят бизнес оценить качество интернета и связи в городе

Опрос является полностью анонимным и займёт у участника не более двух минут.

С 26 января в Санкт-Петербурге стартовал масштабный онлайн-опрос, целью которого является оценка качества телекоммуникационных услуг представителями местного бизнеса. Инициатива реализуется по заказу Проектного управления Администрации города и продлится до 2 марта 2026 года.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", мероприятие проводится в рамках "дорожной карты", призванной повысить позиции Северной столицы в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Организаторы подчёркивают, что современные и стабильные услуги связи — один из ключевых факторов для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Опрос является полностью анонимным и займёт у участника не более двух минут. Все собранные данные будут анализироваться исключительно в обобщённом виде для получения общей картины удовлетворённости. Результаты исследования планируется использовать для выработки конкретных мер по улучшению телекоммуникационной инфраструктуры Петербурга.

Для участия необходимо перейти по предоставленной ссылке или использовать QR-код.

Фото: pxhere