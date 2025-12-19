  1. Главная
Власти Петербурга просят бизнес оценить качество интернета и связи в городе
Сегодня, 12:50
Власти Петербурга просят бизнес оценить качество интернета и связи в городе

Опрос является полностью анонимным и займёт у участника не более двух минут.

С 26 января в Санкт-Петербурге стартовал масштабный онлайн-опрос, целью которого является оценка качества телекоммуникационных услуг представителями местного бизнеса. Инициатива реализуется по заказу Проектного управления Администрации города и продлится до 2 марта 2026 года.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", мероприятие проводится в рамках "дорожной карты", призванной повысить позиции Северной столицы в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Организаторы подчёркивают, что современные и стабильные услуги связи — один из ключевых факторов для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Все собранные данные будут анализироваться исключительно в обобщённом виде для получения общей картины удовлетворённости. Результаты исследования планируется использовать для выработки конкретных мер по улучшению телекоммуникационной инфраструктуры Петербурга.

Для участия необходимо перейти по предоставленной ссылке или использовать QR-код.

Фото: pxhere

