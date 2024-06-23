Почти 70% петербуржцев не поддерживают шестидневную рабочую неделю
Сегодня, 8:50
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что 68% петербуржцев не хотят работать шесть дней в неделю. С такой инициативой выступил миллиардер Олег Дерипаска. 

Только 19% опрошенных выразили готовность отдыхать один день, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. Мужчины продемонстрировали заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе (26%), среди женщин желающих меньше (12%). 

Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Также менее склонны к трудовым подвигам горожане с высшим образованием. Среди респондентов, зарабатывающих до 100 тыс. рублей в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 16%, а среди тех, кто зарабатывает свыше 150 тыс. рублей, идея шестидневки нашла отклик у 20%. 

