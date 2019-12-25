Дресс-код соблюдается в 44% компаний Петербурга

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что дресс-код для офисных сотрудников соблюдается в 44% компаний Петербурга. В частности, 7% организаций сделали правило строгим, а 37% работодателей просто просят придерживаться делового стиля.

Большинство сотрудников приобретает одежду за свой счет (80%), у 9% траты берет на себя руководство, еще у 9% сумму компенсируют частично. В среднем респонденты покупали форму за 30 тыс. рублей.

Дресс-код, который принят в компании, нравится 57% работников, 13% относятся к нему негативно. Сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру. Средняя оценка составила 5,1 баллов из 10. Женщины считают этот фактор чуть более важным, чем мужчины.

