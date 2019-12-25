Майские праздники планируют продлить 12% работающих петербуржцев

В ходе опроса сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что 12% работающих жителей Петербурга хотят продлить майские праздники отпусками и отгулами. Напомним, в этом году все россияне будут отдыхать 1-3 мая и 9-11 мая.

Так, 58% респондентов не планируют продлевать выходные, еще 14% работают по сменному графику, а 16% пока не определились. О намерении чаще остальных заявляли горожане 35-45 лет.

Чем выше доход, тем чаще сотрудники стремятся удлинить весенний отдых. Если среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей таких лишь 9%, то среди опрошенных с доходом от 150 тыс. рублей – 18%.

