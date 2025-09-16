Стали известны самые скучные профессии по мнению петербуржцев

Интересно, что 2% петербуржцев уверены: скучной может быть абсолютно любая работа, если она не приносит удовольствия.

Согласно результатам открытого опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активного населения Северной столицы, самой скучной профессией большинство респондентов считает работу охранника — такого мнения придерживаются 11% участников.

Второе место в этом антирейтинге занял бухгалтер — 8% опрошенных назвали его труд унылым. Замыкает тройку лидеров продавец с 7% голосов. На четвёртой строчке оказался библиотекарь, набравший 6% мнений о скуке. По 2% респондентов считают однообразной работу архивариуса, вахтёра и сторожа.

Интересно, что 2% петербуржцев уверены: скучной может быть абсолютно любая работа, если она не приносит удовольствия. Среди других профессий, получивших по 1% голосов, были упомянуты юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик и офисная работа в целом.

При этом значительная часть опрошенных затруднилась с ответом — 22% не смогли выбрать самую скучную профессию. А 11% респондентов и вовсе убеждены, что не существует скучных профессий как таковых.

Стоит отметить, что мужчины и женщины по-разному воспринимают однообразие труда. Женщины чаще называли унылой работу бухгалтера и охранника, в то время как мужчины чаще упоминали сторожа.

Фото: Freepik