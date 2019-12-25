Почти 30% петербургских подростков планируют выйти на летнюю подработку

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди родителей старшеклассников из Петербурга, каждый четвертый подросток в возрасте 14–17 лет уже имеет опыт подработки в течение учебного года.

В свободное от уроков время петербургские подростки чаще всего выбирают вакансии, не требующие высокой квалификации. Самыми популярными направлениями стали курьер, разнорабочий, сотрудник пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и персонал в заведениях общественного питания.

Исследование показало, что современные школьники достаточно самостоятельны в поиске заработка. Большинство (42%) находят вакансии своими силами. Другие источники трудоустройства распределились так:

Родители: 21% опрошенных помогли детям с поиском работы.

Друзья и знакомые: 16% подростков трудоустроились по рекомендациям сверстников.

Школа: 12% родителей отметили, что работу помогли найти сотрудники учебных заведений.

С наступлением каникул интерес к заработку только растет. Опрос показал, что 29% родителей ожидают, что их дети будут работать летом. Топ востребованных летних вакансий практически не изменился, но дополнился сезонными позициями: курьер, разнорабочий, аомощник администратора / администратор, сотрудник общепита, вожатый в детском лагере и помощник тренера.

