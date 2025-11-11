Петербуржцы рассказали, что должно входить в идеальный компенсационный пакет

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активных жителей Петербурга и представителей бизнеса, чтобы выяснить, какие элементы компенсационного пакета они считают наиболее привлекательными.

Если бы у работников была возможность самостоятельно формировать свой компенсационный пакет, то безусловным лидером стало бы добровольное медицинское страхование (ДМС) — его выбрали 41% респондентов. На втором месте оказалось обучение за счет работодателя, которое интересует 37% опрошенных. Замыкает тройку лидеров бесплатное питание или денежная компенсация на еду (25%).

Анализ ответов показал существенные различия в предпочтениях в зависимости от пола и возраста: женщины чаще всего выбирают опции, связанные со здоровьем и отдыхом (ДМС, льготные путевки и оплату спортклуба), а мужчины больше заинтересованы в материальной поддержке (компенсации питания, аренды жилья и беспроцентные ссуды).

Молодежь до 25 лет ценит возможности для развития и нематериальные бонусы: обучение, скидки на продукцию и подарки. Работники в возрасте 25–35 лет чаще других нуждаются в льготной ипотеке. Респонденты 35–45 лет выделяют важность материальной помощи и возможности отдохнуть по льготной цене. Сотрудники старше 45 лет проявляют интерес к стабильности и комфорту: бесплатному питанию, дополнительным дням отпуска и оплате связи.

Уровень зарплаты диктует свои приоритеты. Сотрудники с доходом до 100 тысяч рублей чаще нуждаются в базовых вещах — оплате проезда и связи. Те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч, больше ценят заботу о здоровье (ДМС) и профессиональное развитие. А самые высокооплачиваемые специалисты (от 150 тысяч) чаще всего хотят получить компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку или служебный транспорт.

Уровень образования также играет роль: обладатели высшего образования чаще выбирают ДМС и беспроцентные ссуды, в то время как специалисты со средним профессиональным образованием чаще отдают предпочтение бесплатному питанию.

