Решением профессиональных задач все рабочее время заняты 62% петербуржцев



Согласно результатам опроса, проведеного сервисом по поиску работы SuperJob, большинство работающих жителей Санкт-Петербурга посвящают всё своё рабочее время выполнению профессиональных обязанностей.

Так, 62% респондентов заявили, что на работе они занимаются исключительно своими задачами. Ещё 26% признались, что трудятся большую часть дня, но иногда позволяют себе отвлечься на другие дела, если это не мешает своевременному выполнению работы. В то же время 9% опрошенных фактически работают менее половины рабочего времени.

Интересно, что отношение к труду меняется с возрастом. Среди молодых специалистов до 35 лет только 53% посвящают всё рабочее время обязанностям, а 12% и вовсе работают менее половины дня. В возрастной группе 35–45 лет этот показатель уже составляет 65%, а среди сотрудников старше 45 лет — 67%. Представители старшего поколения отмечают, что на работе нужно заниматься исключительно профессиональными задачами, а личные вопросы решать в свободное время.

Что касается профессий, то наиболее дисциплинированными оказались врачи, бухгалтеры и кладовщики — по 75% из этих групп заявили, что работают всё рабочее время. Также высокий показатель у водителей (72%) и экономистов (70%).

