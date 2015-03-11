Почти половина работодателей в Петербурге не верят в выгорание сотрудников

Аналитики сети сервисных офисов SOK провели исследование, посвященное проблеме профессионального выгорания среди сотрудников в Петербурге. Результаты показали, что 46% жителей города считают выгорание следствием простого нежелания работать. В то же время 20% респондентов признают существование этого состояния, а 15% связывают его с корпоративной культурой. Лишь 14% руководителей воспринимают выгорание как серьезную проблему, а не выдумку. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Согласно мнению опрошенных руководителей, психическое здоровье сотрудников существенно влияет на рабочие процессы. Более половины (53%) считают, что выгорание приводит к снижению продуктивности. 46% уверены, что психическое напряжение уменьшает мотивацию и интерес к работе, а 40% отмечают, что внутренние переживания могут вызвать проблемы со здоровьем. Кроме того, 39% респондентов полагают, что в состоянии выгорания возрастает вероятность ошибок и появляется желание сменить место работы.

Руководители выделяют несколько основных причин выгорания: перегрузка работой (54%), проблемы с мотивацией (48%) и недостаточная коммуникация с начальством (41%). При этом треть опрошенных утверждает, что лишь 10-20% сотрудников в их компании действительно испытывают симптомы выгорания. Это проявляется в избегании ответственности и снижении инициативы (по 48%), редких ответах на сообщения (46%) и стремлении минимизировать общение с командой (44%).

Исследование также показало, что 31% респондентов считают предотвращение выгорания совместной задачей как сотрудников, так и руководителей. Каждый четвертый полагает, что именно руководители должны играть ключевую роль в этом процессе, поскольку они могут регулировать рабочую нагрузку и распределять задачи (82%), а также предлагать отпуск или более гибкий график (77%).

Операционный директор сети сервисных офисов SOK Инна Филиппова подчеркнула: "Выгорание сотрудников – это отражение процессов компании и коммуникации внутри команд. Чтобы максимизировать продуктивность, важно помогать бороться с этим явлением и создавать комфортные условия для работы: поддерживать здоровое общение и сбалансированную нагрузку, чаще измерять настроение у подчиненных разных грейдов: от младших специалистов до руководящего звена, ведь с данной проблемой может столкнуться каждый".

Интересно, что почти каждый десятый (9%) житель Петербурга уверен, что работа в офисе помогает справляться с симптомами профессионального выгорания. Треть опрошенных верит в гибридный формат как способ восстановления эффективности, в то время как 15% считают, что формат работы не влияет на самочувствие.

Фото: Piter.TV