Больше половины петербургских компаний включают корпоративное обучение в компенсационные пакеты

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди работодателей Петербурга, компенсационные пакеты для сотрудников становятся все более разнообразными и ориентированными на заботу о благополучии персонала.

На сегодняшний день корпоративное обучение стало неотъемлемой частью компенсационного пакета — его предлагают 56% компаний. На втором месте по популярности находятся подарки к праздникам и организация корпоративных мероприятий, которые практикуются в 51% организаций. Также значительная часть работодателей (41%) предоставляет сотрудникам материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, 30% компаний компенсируют отдельным категориям работников расходы на мобильную связь и интернет. 25% работодателей оплачивают полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), а 15% — предоставляют компенсацию за занятия фитнесом или добавляют несколько дополнительных дней к отпуску.

В 12% организаций сотрудники могут получить льготные путевки, а в 11% — воспользоваться консультациями корпоративных психологов, финансистов или юристов.

Эти данные свидетельствуют о том, что забота о здоровье и благополучии сотрудников становится важной частью корпоративной культуры. Работодатели стремятся не только лечить уже возникшие проблемы, но и активно влиять на образ жизни персонала, предотвращая профессиональное выгорание.

