Каждый второй петербуржец мечтает о полете в космос

Среди мужчин этот показатель достигает 48%, тогда как среди женщин — 32%.

Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, каждый второй житель Петербурга (40%) выразил желание побывать в космосе. При этом, 53% респондентов не разделяют эту мечту.

Среди мужчин этот показатель достигает 48%, тогда как среди женщин — 32%. Молодые люди до 35 лет проявляют больший интерес к космическим путешествиям по сравнению со старшим поколением. Интересна зависимость желания полететь в космос от уровня дохода: 34% работников с доходом до 100 тысяч рублей в месяц мечтают о звездах, в то время как среди тех, чей месячный заработок превышает 150 тысяч, таких уже 46%. Высокий уровень образования также коррелирует с космическими амбициями: 41% обладателей высшего образования и 33% выпускников колледжей хотели бы отправиться в космос.

Наиболее распространенными категориями работников, мечтающих о покорении космоса, оказались системные администраторы (50%), программисты (47%) и инженерно-технический персонал (42%). Меньше всего энтузиазма к космическим полетам проявили медицинские сестры (16%) и секретари (19%). В опросе приняли участие представители экономически активного населения города.

