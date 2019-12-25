В Петербурге впервые подключили камеры торгового комплекса к "Безопасному городу"

50 камер ТРК в Московском районе подключили к системе "Безопасный город".

В Московском районе Петербурга впервые интегрировали уличные камеры торгово-развлекательного комплекса в систему "Безопасный город". В единый аппаратно-программный комплекс вошли 50 камер наружного наблюдения. Камеры охватывают входные группы и прилегающую к торговому комплексу территорию. Это одни из наиболее загруженных участков с большим пешеходным потоком, где повышается вероятность возникновения нештатных ситуаций. Подключение позволяет оперативно отслеживать происходящее в местах массового пребывания людей. В пресс-службе губернатора Петербурга отметили, что интеграция частных систем видеонаблюдения в городскую инфраструктуру является одним из направлений развития "Безопасного города". Система используется для контроля обстановки в районах Петербурга, в том числе на метро, вокзалах, стадионах и других социально значимых объектах. Всего в городе работает более 117 тысяч видеокамер.

Фото: magnific (kues1)