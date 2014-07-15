За выборами в Петербурге будут следить 3,5 тысячи камер

На участках установят видеонаблюдение на все три дня голосования.

В Петербурге к единому дню голосования установят более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения и видеорегистрации. О подготовке города к выборам губернатор Александр Беглов доложил на совещании под руководством полпреда президента в СЗФО Игоря Рудени. В городе подготовлены 1975 постоянных и 47 временных избирательных участков, в том числе в больницах, на вокзалах и в аэропорту. Для петербуржцев, которые в дни голосования будут находиться за пределами города, создадут ещё 107 экстерриториальных участков.

Особое внимание уделят безопасности. На всех участках определены алгоритмы действий при нештатных ситуациях, предусмотрено резервное электроснабжение. Охрана помещений и документов будет круглосуточной все три дня голосования. Камеры помогут предотвращать возможные провокации и распространение фейков. В Невской ратуше заработает Центр общественного наблюдения, где представители кандидатов, партий и СМИ смогут следить за ходом голосования.

Проработаны вопросы усиления движения общественного транспорта в дни голосования. Внесены изменения в организацию учебного процесса в школах, где разместятся участковые избирательные комиссии. Продолжается создание условий для голосования маломобильных граждан.

Ранее мы сообщали, что Минтранс анонсировал разработку нового знака парковки для многодетных семей.

Фото: пресс-служба Смольного

