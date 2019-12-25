На избирательных участках в Петербурге установят почти 4 тыс. камер

Сейчас задействовано почти 100 монтажников, и уже установлено примерно 20% устройств.

В Петербурге стартовала подготовка к Единому дню голосования. На избирательных участках в этом году появятся около 4 тыс. новых камер видеонаблюдения. К настоящему времени специалисты приступили к монтажу оборудования, пишет "Петербург2" 24 июля.

Особенно активные работы идут в спортивной школе олимпийского резерва на Малом проспекте Васильевского острова, где в сентябре откроются два участка. Всего в Северной столице будут работать 1,9 тыс. избирательных участков. Это больше, чем на прошлых выборах.

Сейчас задействовано почти 100 монтажников, и уже установлено примерно 20% устройств. Все камеры смонтируют к 17 числу. Их размещают так, чтобы не было видно, как избиратели делают свой выбор в кабинках.

В сентябре петербуржцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, парламента и муниципальных советов.

Ранее мы рассказывали о том, что более 4 млн жителей Петербурга имеют право голосовать на выборах.

Фото: Piter.TV