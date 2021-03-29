Более 4 млн жителей Петербурга имеют право голосовать на выборах

По состоянию на 1 июля 2026 года активным избирательным правом в Санкт-Петербурге обладают более 4 млн человек. Такие данные привел председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

В Санкт-Петербурге по состоянию на 1 июля 2026 года активным избирательным правом обладают 4 044 453 человека. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Ранее глава Горизбиркома рассказал, что выборы депутатов Законодательного собрания города пройдут по смешанной системе. Половину состава парламента — 25 депутатов — изберут по одномандатным округам, еще 25 мандатов распределят по партийным спискам.

Одновременно состоятся выборы депутатов Государственной думы. Всего будет избрано 450 парламентариев: 225 — по федеральному округу по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным избирательным округам в регионах России.