Перед выборами в Петербурге проверят, насколько избирательные участки доступны для маломобильных граждан

Большая часть подготовительной работы к выборам уже выполнена.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание с главами районных администраций, посвященное подготовке к выборам депутатов Государственной думы и Законодательного собрания города. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Глава города подчеркнул, что районные администрации играют важную роль в организации избирательной кампании, оказывая необходимую поддержку территориальным и участковым избирательным комиссиям. По словам Александра Беглова, выборы должны пройти спокойно, открыто и без сбоев, несмотря на непростую внешнюю обстановку. Он поручил оперативно решать все организационные вопросы и обеспечить избирательные комиссии всем необходимым во взаимодействии с профильными ведомствами.

Как отметил губернатор, большая часть подготовительной работы уже выполнена. Районы предоставили помещения для работы избирательных комиссий, однако перед началом голосования их поручено дополнительно проверить. Как отметил "Петербург2", особое внимание будет уделено доступности участков для маломобильных граждан, а также состоянию прилегающих территорий.

До 20 июля районные газеты должны опубликовать информацию обо всех избирательных участках: их номера, границы, адреса участковых комиссий и помещений для голосования. Кроме того, власти рассматривают возможность подключить к информационной кампании муниципальные СМИ. Это связано с тем, что одновременно с выборами федерального и регионального уровней в Петербурге состоятся выборы депутатов трех муниципальных советов.

Информация о предстоящем голосовании также появится в жилых домах и учреждениях социальной сферы. При этом районным администрациям поручено оперативно убирать любые поддельные объявления и провокационные надписи, которые могут вводить жителей в заблуждение.

Традиционно на избирательных участках организуют буфетные зоны для посетителей. Отдельно будет обеспечено питание членов участковых избирательных комиссий, сотрудников полиции и представителей служб безопасности, которые будут задействованы в обеспечении порядка во время голосования.

Фото: Смольный