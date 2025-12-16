Максим Мейксин рассказал петербуржцам, как пройдет единый день голосования в сентябре

В этом году избиратели будут голосовать не только за депутатов, но и за кандидатов в муниципальные советы, включая МО Автово и другие округа.

В сентябре в Петербурге состоится единый день голосования, в рамках которого пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания города и муниципальных советов. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал в интервью "Петербургскому дневнику" о подготовке к этому важному событию и изменениях в избирательной системе.

Мейксин отметил, что около трех месяцев остается до выборов, которые он считает судьбоносными для города и страны. В этом году избиратели будут голосовать не только за депутатов, но и за кандидатов в муниципальные советы, включая МО Автово и другие округа. Он подчеркнул, что в России простых выборов не бывает, и сейчас, в особый момент истории, эти выборы имеют особое значение.

За последние два года в избирательной системе произошли значительные изменения. С 1 января 2026 года кандидаты могут открывать избирательные счета дистанционно, а также были внесены изменения в голосование за рубежом, где избиратели теперь могут голосовать только по партийным спискам. Кроме того, введены новые правила использования искусственного интеллекта в агитации, что позволяет более эффективно контролировать процесс.

Мейксин также сообщил, что в этом году в Петербурге впервые будет реализована возможность оформления заявлений о голосовании на дому через портал "Госуслуги". Это нововведение направлено на то, чтобы сделать процесс голосования более доступным для избирателей, которые не могут прийти на участки по уважительным причинам.

Что касается изменений в избирательных округах, то Мейксин отметил, что новая схема была разработана с учетом изменений в численности избирателей и перспективной застройки. Он заверил, что задача заключалась в том, чтобы обеспечить максимальное удобство для избирателей, чтобы они практически не заметили изменений.

Работа с молодежью также является важным аспектом подготовки к выборам. В городе активно ведется работа по повышению электоральной культуры, и функционирует Молодежная избирательная комиссия, которая инициирует различные проекты для вовлечения молодежи в избирательный процесс.

Мейксин также упомянул о проекте "ИнформУИК", который будет реализован в две волны в конце августа и сентябре. В рамках этого проекта более 8 тысяч членов избирательных комиссий будут обходить квартиры, информируя избирателей о предстоящих выборах.

В заключение, Мейксин сообщил, что в этом году планируется организовать около 90 экстерриториальных участков для голосования, включая участки в Ленинградской области и за пределами России. Также будет организовано видеонаблюдение на большинстве участков, чтобы обеспечить прозрачность процесса голосования.

Ранее мы сообщили о том, что на избирательных участках Петербурга отказались от цифровых кодов для защиты видео.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии