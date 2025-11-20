На избирательных участках Петербурга отказались от цифровых кодов для защиты видео

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга решила отказаться от использования цифровых кодов на избирательных участках. Об этом сообщил председатель городского избиркома Максим Мейксин во время пресс-конференции. Ранее такие коды применялись для защиты видеозаписей с камер наблюдения и подтверждали подлинность изображения с конкретного участка.
По словам Мейксина, в этом году систему решили не использовать, чтобы исключить возможность легитимизации сгенерированных видео с помощью кодов. Он отметил, что во время избирательной кампании ожидается большое количество фейковых материалов. Председатель избиркома подчеркнул, что все распространяемые видеозаписи будут оперативно проверяться.
Фото: pxhere
