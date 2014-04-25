В Петербурге откроют около 80 экстерриториальных участков на сентябрьских выборах

На выборах в сентябре жители Петербурга смогут проголосовать не только в городе, но и в соседних регионах, на вокзалах, судах и временных площадках.

На предстоящих сентябрьских выборах для жителей Санкт-Петербурга планируется открыть около 80 экстерриториальных избирательных участков. Об этом 29 июня сообщил председатель Городской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, участковые избирательные комиссии будут работать за пределами города — прежде всего в соседних регионах. Также предполагается организовать возможность голосования для петербуржцев, находящихся в зоне специальной военной операции.

Большая часть экстерриториальных участков, как ожидается, появится на территории Ленинградской области. Ранее глава Горизбиркома называл более широкий перечень возможных площадок, среди которых также упоминались Псковская область и Мариуполь. Кроме того, в самом Петербурге планируется открыть около 50 временных избирательных участков. Они будут организованы в медицинских учреждениях, аэропорту Пулково, а также на Московском и Ладожском вокзалах.

Еще не менее 50 участков собираются разместить на научно-исследовательских и гражданских судах, приписанных к порту Петербурга, а также на полярных станциях. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Жителям города предстоит выбрать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Также состоятся выборы в совет муниципального образования "Автово" и дополнительные выборы в нескольких муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что ИИ-эксперт положительно оценил запрет использования технологий в предвыборной агитаци.

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