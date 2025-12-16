В Василеостровском районе Петербурга при испытаниях прорвало сразу несколько теплосетей

16 июня во время гидравлических проверок на плотность и прочность зафиксировали технологические нарушения на нескольких участках. На Малом проспекте В.О. из-под земли забил гейзер, разбросавший брусчатку. Специалисты локализовали вытекания, пострадавших нет.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 16 июня во время плановых гидравлических испытаний тепловых сетей произошли технологические нарушения сразу на нескольких участках. Грязно-коричневый фонтан забил днём во дворе дома №65, корпус 2, по Малому проспекту Васильевского острова. Вода разбросала брусчатку тротуара и затопила дворовые проезды.

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что ещё одно технологическое нарушение обнаружили по адресу: улица Шевченко, 29. Вытекание локализовали в 14:45. Примерно за час до этого вода потекла из люка на 10-й линии В.О., где сотрудники МЧС для безопасности перекрыли движение в зоне разлива. Также в 13:20 специалисты зафиксировали повреждение на 18-й линии, 19-21. Там вытекание произошло на трубопроводе диаметром 400 мм, проложенном в 1990 году. Теплоэнергетики локализовали его в течение 20 минут.

Все дефекты специалисты взяли в работу: ненадёжные участки сетей заменят, пока у абонентов ограничено горячее водоснабжение в связи с испытаниями. Температура теплоносителя на время проверок снижена до 30 градусов. В "Теплосети" подчеркнули, что испытания являются обязательным мероприятием при подготовке к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капитального ремонта. Информации о пострадавших не поступало.

В компании напомнили: если увидели парение или вытекание горячей воды на поверхность, нельзя пытаться пройти или проехать по затопленным улицам — это опасно для жизни. Сейчас в Василеостровском районе идёт реконструкция трёх объектов теплосети общей протяжённостью более 26 тысяч метров. Также разрабатывается документация для ремонта ещё пяти объектов в 2028 году.

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